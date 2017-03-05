В Киеве возобновлен суд над отстраненным председателем фискальной службы Насировым

Соломенский районный суд Киева продолжил заседание, на котором избирается мера пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Самого Насирова доставили из больницы в зал суда на носилках.

Сейчас Насиров является задержанным на 72-часовой срок, который истекает поздно вечером в воскресенье.

Вечером в субботу суд объявил перерыв в заседании о мере пресечения Насиров до утра.

В ночь на 3 марта в ведомственной больнице «Феофания» следователи Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Сразу после этого врачи заявили, что у 38-летнего чиновника произошел инфаркт, его адвокаты сообщили, что ему сделали операцию на сердце. 4 марта Насирова доставили на обследование в Институт кардиологии, но там не смогли установить или уточнить диагноз. 4 марта правительство отстранило Насирова от занимаемой должности на время расследования.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ДФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ДФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.