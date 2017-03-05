В МИД Украины подтвердили освобождение моряков судна BBC Caribbean

Захваченный ранее пиратами украинец-член экипажа судна BBC Caribbean освобожден, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Он находится в безопасности, написал без дальнейших подробностей в Твиттере Департамент консульской службы МИД.

При этом в МИД не говорят о судьбе севастопольцев, которые также находились на судне в момент захвата.

Российские агентства сообщают об освобождении восьмерых захваченных моряков, среди которых украинцы, в том числе три севастопольца, а также граждане России. По их данным, моряки уже находятся во Франкфурте в Германии, а освободить их удалось благодаря выкупу, сумма которого не уточняется.

С 5 февраля восьмеро моряков из России и Украины находились в плену у нигерийских пиратов. Трое из них – крымчане. Членов экипажа похитили когда их судно BBC Caribbean проплывало в Гвинейском заливе. Руководство севастопольской компании, которая набирала моряков, заверяло, что они живы и у них нет проблем со здоровьем. Судовладелец, а также российские и украинские дипломаты сообщали о переговорах с пиратами по поводу выкупа пленников.