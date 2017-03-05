Суд относительно меры пресечения Насирова не стал переносить заседание и объявил перерыв

Соломенский районный суд Киева, в котором избирается мера пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, отказался перенести слушания, а затем объявил перерыв для рассмотрения требования адвокатов чиновника об отводе судьи, которого адвокаты считают предвзятым.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, пока не известно, сколько продлится этот перерыв.

Перед этим суд отклонил другое требование адвокатов – перенести заседание, чтобы дать возможность стабилизировать состояние Насирова, которого доставили в зал суда из больницы на носилках.

Обвинение заявило, что состояние Насирова дает возможность ему участвовать в судебном заседании. По словам стороны обвинения, первоначальный диагноз – инфаркт – не подтвердился.

Радіо Свобода ведет трансляцию с места события, которая возобновится, когда закончится перерыв.

Сейчас Насиров является задержанным на 72-часовой срок, который истекает поздно вечером в воскресенье.

Вечером в субботу суд объявил перерыв в заседании о мере пресечения Насиров до утра.

В ночь на 3 марта в ведомственной больнице «Феофания» следователи Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Сразу после этого врачи заявили, что у 38-летнего чиновника произошел инфаркт, его адвокаты сообщили, что ему сделали операцию на сердце. 4 марта Насирова доставили на обследование в Институт кардиологии, но там не смогли установить или уточнить диагноз. 4 марта правительство отстранило Насирова от занимаемой должности на время расследования.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ДФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ДФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.