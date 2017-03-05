Трехлетнего мальчика, который потерялся в крымском лесу, обследуют медики

Трехлетний ребенок, которого ночью искали в лесу Белогорского района Крыма, госпитализирован, его обследуют в стационаре. Об этом сообщили активисты.

По данным российского Следкома Крыма, сообщение которого публикует «РИА Новости», 4 марта трое малолетних детей без контроля родителей самостоятельно направились в сторону реки Беймурза, протекающей вдоль восточной окраины села Синекаменка Белогорского района, чтобы собрать подснежники. Через 30-40 минут дети потеряли трехлетнего ребенка и, вернувшись домой, сообщили об этом родителям, а те собрали активистов, спасателей и правоохранителей на помощь в поисках.

Через несколько часов малыша обнаружили спящим на обочине горной дороги, в 3 километрах от Синекаменки.

«В настоящее время ребенок госпитализирован в ГБУ «Белогорская центральная районная больница» с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», состояние его здоровья оценивается как стабильное. Каких-либо признаков, указывающих на то, что в отношении него совершено насилие, не обнаружено», – рассказали в ведомстве.

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Вечером 4 марта в Фейсбуке появилось сообщение о пропаже трехлетнего мальчика. Малыш заблудился в лесу недалеко от поселка Синекаменка Белогорского района Крыма.

К поискам были привлечены жители поселка и неравнодушные активисты. Как сообщает крымский главк МЧС России, к месту происшествия были направлены силы и средства поисково-спасательных служб – сформирована группа общей численностью 212 человек.