В Севастополе намерены приступить к обслуживанию зеленых зон с 1 апреля

Севастопольское бюджетное учреждение «Парки и скверы» намерено приступить к выполнению обязанностей по содержанию зеленых зон с 1 апреля, публикует сайт подконтрольной Кремлю администрации города.

По информации директора учреждения «Парки и скверы» Андрея Анохина, в ближайшее время сотрудники займутся подготовкой города к майским праздникам. В планах – выполнить санитарную очистку парков и зеленых зон, убрать мусор и отремонтировать малые архитектурные формы.

На эти виды работ учреждению выделена субсидия более 300 миллионов рублей.

Природоохранные структуры города признали, что оптовая и розничная торговля занимает одно из первых мест в структуре образования отходов. Вывоз и захоронение мусора – одна из главных проблем города, несанкционированное размещение отходов на территории Севастополя составляет более половины из выявленных природоохранных нарушений. Мусоросортировочного завода в городе нет. Единственный полигон отходов в Первомайской балке под Инкерманом работает неофициально и переполнен.