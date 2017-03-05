Севастопольские коммунисты митингом почтили память Сталина

В память о дне кончины Иосифа Сталина севастопольские коммунисты 5 марта провели митинг у Вечного огня. Почтить память Сталина пришли ветераны, активисты компартии, комсомольцы, пионеры, члены организации «Союзное движение «17 марта – за возрождение СССР», сообщают Крым.Реалии.

Основным лозунгом мероприятия объявили «За Родину, со Сталиным – вперед». С речью выступил председатель городской организации Коммунистической партии России Василий Пархоменко, он произнес: «с именем Сталина можно преодолеть любые трудности, а авторитет Сталина во всем мире растет».

Руководитель севастопольских коммунистов пообещал, что вместо снесенного памятника Сталину в городе появится памятный знак. Установить его намерены в сквере возле железнодорожного вокзала.

Коммунисты и комсомольцы традиционно поклялись быть верными заветам Сталина и Ленина.

Активная пропаганда личности Сталина начала проводиться в Севастополе после российской аннексии Крыма. С 2014 года коммунисты стали активно зазывать детей и молодежь в пионерскую и комсомольскую организации, проводить политучебы, пропагандировать «преимущества сталинских методов хозяйствования и политики».

Руководители городской организации компартии неоднократно обращались к подконтрольным Кремлю властям и ЦК КПРФ с просьбой восстановить памятник Сталину, но поддержки не получили.

Иосиф Сталин (Джугашвили, 6 декабря 1878 – 5 марта 1953) –революционер грузинского происхождения, советский политический, государственный, военный и партийный деятель, генералиссимус Советского Союза (1945). С конца 1920-х – начала 1930-х годов до своей смерти в 1953 году Сталин был лидером Советского государства.