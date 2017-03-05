Участники железнодорожной блокады в Украине заявили о перекрытии путей из Москвы

Участники блокировки железных дорог на востоке Украины заявили, что проводят у пограничной станции Конотоп акцию «предупредительной блокировки путей из Москвы».

Как утверждает так называемый «штаб блокады торговли с оккупантами», требования акции – немедленно предоставить документы на поезда с углем и другими грузами, которые были найдены на территории товарной станции «Конотоп» в вагонах, как утверждается, с маркировкой «РЖД».

По словам блокадников, работники «Укрзализницi» «незаконно», как они утверждают, отказываются предоставить эти документы, которые от них требуют неназванные народные депутаты. Участники акции считают это «препятствием выполнению депутатами своих полномочий».

«Укрзализныця» или полиция еще не комментировали этих заявлений.

С января активисты, среди которых депутаты Верховной Рады и люди, которые называют себя ветеранами АТО, блокируют некоторые участки железной дороги с требованием прекратить, по их словам, торговлю с оккупированными районами Донбасса. После критики по избирательности такого блокирования они стали расширять свою акцию в том числе и на другие железнодорожные участки и автодороги.