В Беларуси продолжаются протесты против «налога на тунеядство»

В Бресте прошла очередная акция протеста против указа президента Беларуси Александра Лукашенко о введении так называемого «налога на тунеядство». Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, в акции участвовали около тысячи человек. Сначала они провели митинг у здания Брестского горисполкома, а затем прошли маршем по центральным улицам города. Акция не была согласована в с властями, однако о задержанных не сообщается.

«Налог на тунеядство» был введен в Беларуси в апреле 2015 года. Лукашенко обязал каждого официально нетрудоустроенного гражданина ежегодно платить в казну государства около 200 евро. Первый срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. В январе в Беларуси начались массовые акции протеста. В Бресте люди проводят митинги и марши уже третье воскресенье подряд. Подобные акции также проходят Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах и Бобруйске.