Более 2% крупного рогатого скота в пределах Севастополя и его окрестностях больны лейкозом (рак крови). Это хроническое заболевание поражает кроветворную систему животных, ранее болезнь считали не опасной для людей, однако современные ученые склоняются к другим выводами, об этом говорили на отчетном совещании управления ветеринарии подконтрольного Кремлю городского правительства.

Так недавние исследования показали, что существует опасность заражения этим заболеванием людей. Чтобы предотвратить отрицательные последствия, надо тщательно кипятить молоко, полученное от больных коров, содержать и пасти их отдельно от здоровых особей, вовремя выявлять их и ставить на учет. Молоко, которое дают больные коровы, можно использовать только для кормления других животных.

Должного контроля за животными и молочной продукцией, по словам руководства управления ветеринарии Севастополя, не осуществляется из-за нехватки кадров и большой нагрузки на севастопольских ветеринаров.

«На одного врача-ветеринара в городе и селах приходится более трехсот животных. Это большая нагрузка, и поэтому не всегда можно вовремя выявить больное животное и принять необходимые меры», – отчитывается руководство управления на совещании.

Часть ответственности за выявление и распространение болезней ветеринары переложили на хозяев животных. Те, в свою очередь, неохотно допускают ветеринаров к своим коровам, так как боятся потерять доход от надоя.

На прошедшем отчетном совещании управления ветеринарии специалисты доложили о предотвращении распространения других опасных болезней – бешенства, лептоспироза, африканской чумы свиней. Но эпизоотическая ситуация может ухудшиться из-за трансграничного распространения болезней животных.

Накануне стало известно, что в селе Карасевка Белогорского района Крыма введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.