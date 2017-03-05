Моряки судна BBC Caribbean уехали домой – посольство России

Моряки с грузового судна BBC Caribbean, которые были похищены в территориальных водах Нигерии в начале февраля, покинули в субботу вечером Нигерию и отправились домой. Об этом 5 марта заявил пресс-атташе посольства России в Нигерии Артем Романов, сообщает ТАСС.

«Подтверждаем, что моряки освобождены и накануне вечером покинули территорию Нигерии. Состояние всех российских моряков на момент отбытия было удовлетворительным. Они покинули территорию Нигерии, находясь в добром здравии», – заявил Романов.

Примечательно, что в российском посольстве говорят только о российских моряках и членах экипажа из Севастополя. Что касается моряка из материковой Украины, информации о его местонахождении пока нет.

Российские агентства сообщают об освобождении восьмерых захваченных моряков, среди которых украинцы, в том числе три севастопольца, а также граждане России. Освободить их удалось благодаря выкупу, сумма которого не уточняется.

С 5 февраля восьмеро моряков из России и Украины находились в плену у нигерийских пиратов. Трое из них – крымчане. Членов экипажа похитили когда их судно BBC Caribbean проплывало в Гвинейском заливе. Руководство севастопольской компании, которая набирала моряков, заверяло, что они живы и у них нет проблем со здоровьем. Судовладелец, а также российские и украинские дипломаты сообщали о переговорах с пиратами по поводу выкупа пленников.