Рассмотрение дела Насирова перенесли на 6 марта – секретарь суда

Пресс-секретарь Соломенского районного суда Киева Яна Квитченко сообщила, что суд не сможет в течение дня рассмотреть вопросы, связанные с председателем Государственной фискальной службы Романом Насировым, поэтому заседание перенесли на 6 марта. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По словам Квитченко, в рамках введенного в Украине самоуправления судов собрание судей Соломенского райсуда в свое время решили, что очередной судья дежурит на выходные только в субботу, поэтому сейчас никому рассмотреть вопрос об отводе судьи Алексею Бобровнику, который вел заседание по назначению голове ГФС меры пресечения и которого адвокаты подозреваемого назвали предвзятым.

Как сообщила пресс-секретарь суда, теперь заявление адвокатов об отводе судьи Бобровнику уже в понедельник, 6 марта, передадут в канцелярию суда, и автоматизированная система документооборота назначит другого судью, который рассмотрит это дело.

Поэтому рассмотрение и заявления об отводе судьи, и вопрос о мере пресечения для Насирова будет рассматриваться только в понедельник.

Сейчас Насиров является задержанным на 72-часовой срок, который истекает поздно вечером в воскресенье, 5 марта.

Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало судей безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которое рассматривал Соломенский районный суд Киева и в заседании которого был объявлен перерыв на неопределенный срок для рассмотрения требования адвокатов чиновника об отводе судьи .

«Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает служителей Фемиды не устраняться от выполнения своих обязанностей и обеспечить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в определенный законом срок», – говорилось в заявлении.

В НАБУ также напомнили, что срок временного содержания Насирова под стражей истекает вечером в воскресенье, поэтому, если до завершения этого срока вопрос не будет решен, детективы будут вынуждены освободить главу ГФС из-под стражи.

Отдельно в НАБУ также заявили, что, согласно заключению врачей, Насиров, которого доставили в зал суда из больницы на носилках, не имеет острого состояния и может участвовать в судебных заседаниях.

В ночь на 3 марта в ведомственной больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Сразу после этого врачи заявили, что у 38-летнего чиновника произошел инфаркт, его адвокаты сообщили, что ему сделали операцию на сердце. 4 марта Насирова доставили на обследование в Институт кардиологии, но тогда там не смогли установить или уточнить диагноз.

Также 4 марта правительство отстранило Насирова от занимаемой должности на время расследования.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС Украины, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.