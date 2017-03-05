В крымских горах обнаружили тело пропавшего лесника

В ущелье Уч-Кош нашли тело бывшего лесника Гурзуфского лесничества, который пропал неделю назад. Об этом сообщил начальник лесничества Александр Злобин.

«Поиски вели горноспасатели и сотрудники двух заповедников – Ялтинского горно-лесного и Крымского природного. Тело было обнаружено на территории Крымского природного заповедника в ущелье Уч-Кош в районе каменной осыпи», – заявил Злобин.

По его словам, мужчина всю жизнь проработал в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике и вышел на пенсию. Неделю дней назад он, как обычно, ушел в горы. Родственникам сказал, что пошел в район Никитского перевала.

По предварительным данным смерть наступила от сердечной недостаточности.