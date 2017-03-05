Во Франции прошло мероприятие в поддержку украинских политзаключенных – Афанасьев

В столице Франции, Париже прошло мероприятие, посвященное украинским политзаключенным, содержащимся в российских тюрьмах. Об этом 5 марта на своей странице в Фейсбуке написал бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.

По его словам, участники мероприятия «обсудили положение политзаключенных в России, ситуацию в аннексированном Крыму, сфабрикованное ФСБ дело в отношении Кольченко и Сенцова».

«Собирали средства, которые будут отправлены киевскому «Комитету солидарности» и писали открытки российским и украинским политзаключенным в российских тюрьмах», – добавил Афанасьев.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».