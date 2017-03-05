Руководство «Крымской железной дороги» сообщило о начале обновления путей

В Крыму приступили к капитальному ремонту железнодорожного пути .Об этом сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».

В пресс-службе отметили, что за два дня рабочие уложили 625 метров рельсошпальной решетки на перегоне Краснофлотская – Новофедоровка.

На предприятии отмечают, что данный вид путевых работ предназначен для комплексного обновления верхнего строения пути.

«С помощью новых материалов планируется отремонтировать 60 километров пути, из них 47 км — в Керченском направлении, 3,7 км ‒ в Джанкойском. В целом на полигоне Крымской железной дороги запланирован ремонт 97,5 километров пути», – отметили в пресс-службе.

В январе сообщалось, что в Крыму проводили капитальный ремонт железнодорожных путей по замене звеньевого пути на бесстыковые рельсовые плети, в результате чего скорость движения поездов будет увеличена до 120 км/ч.