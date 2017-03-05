В Крыму заявили о ликвидации свалки возле симферопольского аэропорта

В целях безопасности полетов в санитарно-защитной зоны Симферопольского аэропорта ликвидировали свалку мусора. Об этом заявил подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

В российском минприроды Крыма отмечают, что в районе аэропорта находятся свалки общей площадью 120 тысяч кв.м.

«В ходе уборки вчера (4 марта – КР) полностью ликвидирована одна свалка площадью 1295 кв.м. Мы понимаем, что за один день все свалки ликвидировать невозможно, сегодня мы дали старт работам по наведению порядка, частично свалки уже ликвидированы», – заявил Нараев.

В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца 2018 года.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Примечательно, что прошлой осенью Нараев утверждал, что для решения мусорной проблемы в Крыму надо построить 6 мусороперерабатывающих заводов.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.