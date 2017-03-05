«Крымтеплица» продолжает лидировать в чемпионате Крыма по футболу

Новичок премьер-лиги клуб «Крымтеплица», несмотря на поражение в последней игре, сохраняет лидерство в чемпионате Крыма по футболу после 15 туров. Об этом 5 марта сообщает ТАСС.

В стартовом матче тура, который состоялся в Севастополе лидер первенства «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района со счетом 1:2 проиграла местному клубу «Севастополь».

В других матчах тура Симферопольская «ТСК-Таврия» со счетом 3:2 выиграла на выезде у клуба «Евпатория». Феодосийская «Кафа» уступила на своем поле керченскому «Океану» (1:3), аутсайдер турнира «КФУ-Бахчисарай» дома сыграл вничью с ялтинским «Рубином» (1:1).

После 15 туров турнирную таблицу продолжает возглавлять «Крымтеплица» (33 очка), на втором месте – «ТСК- Таврия» (30 очков), на третьем – «Севастополь» (29).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первое первенство Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошло с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал клуб «ТСК-Таврия».

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.





