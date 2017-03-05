Активисты «Автомайдана» заблокировали выезды территории суда, где находится Насиров

Активисты движения «Автомайдан» в воскресенье, 5 марта, заблокировали выезды с территории Соломенского райсуда Киева, где находится отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров. Активисты автомобилями перекрыли выезд с территории суда. Об этом говорится в группе «Автомайдан» в Фейсбуке.

Они также не исключили блокирования выезда на Вознесенском спуске, где находится суд.

Под зданием суда в 19:00 запланирована акция протеста.

Как сообщил народный депутат Мустафа Найем, цель акции – требование к суду продолжить работу и рассмотреть представление об избрании меры пресечения Роману Насирову.

Участие в акции подтвердил, кроме «Автомайдана», также «Центр противодействия коррупции».

Сейчас Насиров является задержанным на 72-часовой срок, который истекает поздно вечером в воскресенье, 5 марта.

Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало судей безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которое рассматривал Соломенский районный суд Киева и в заседании которого был объявлен перерыв на неопределенный срок для рассмотрения требования адвокатов чиновника об отводе судьи .

«Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает служителей Фемиды не устраняться от выполнения своих обязанностей и обеспечить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в определенный законом срок», – говорилось в заявлении.

В НАБУ также напомнили, что срок временного содержания Насирова под стражей истекает вечером в воскресенье, поэтому, если до завершения этого срока вопрос не будет решен, детективы будут вынуждены освободить главу ГФС из-под стражи.

Отдельно в НАБУ также заявили, что, согласно заключению врачей, Насиров, которого доставили в зал суда из больницы на носилках, не имеет острого состояния и может участвовать в судебных заседаниях.

В ночь на 3 марта в ведомственной больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Сразу после этого врачи заявили, что у 38-летнего чиновника произошел инфаркт, его адвокаты сообщили, что ему сделали операцию на сердце. 4 марта Насирова доставили на обследование в Институт кардиологии, но тогда там не смогли установить или уточнить диагноз.

Также 4 марта правительство отстранило Насирова от занимаемой должности на время расследования.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС Украины, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.