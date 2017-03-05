В «Массандре» хотят начать продавать вино в симферопольском аэропорту

Генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко предлагает расширить число площадок по продаже крымских вин, в том числе за счет аэропорта Симферополя. Об этом сообщают «Новости Крыма».

«Возьмите наш аэропорт. Что все везут из Крыма в подарок? Обязательно бутылку нашего хорошего вина. Так почему же в наших аэропортах нельзя торговать вином?», – заявила Павленко на совещании глав винодельческих предприятий Крыма.

Она добавила, что речь должна идти исключительно о продаже вина крымских производителей – как сувенирной продукции, бренда Крыма. На сегодня, по словам Павленко, такая возможность отсутствует из-за законодательного запрета.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».