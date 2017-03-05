Жебривский: Авдеевка снова осталась без электричества

Город Авдеевка Донецкой области снова остался без электроснабжения. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Авдеевка снова без электроснабжения. Сегодня около 16 часов снова повредили линию электропередач. По выработанному алгоритму подключаем жизненно важные объекты города к автономному энергопитанию», – написал Жебривский.

Он утверждает, что в резервуарах города есть определенный запас воды, который накопился со вчерашнего дня, когда была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции.

В штабе АТО добавили, что мобильная связь в Авдеевке работает с перебоями.

В Донецкой областной военно-гражданской администрации заявили, что готовят заявку российской стороне в СЦКК на режим тишины, чтобы восстановить работу ЛЭП.

В последнее время Авдеевка и ее окрестности страдают от обстрелов, в которых украинская сторона и боевики обвиняют друг друга. Линии электропередач периодически повреждаются обстрелами, восстановить которые по той же причине обычно очень сложно.

Из-за повреждения ЛЭП проблемы с электричеством возникают не только в Авдиивке, но и на местном коксохимическом заводе и Донецкой фильтровальной станции.

Накануне восстановили работу фильтровальной станции и вечером появилось централизованное водоснабжение в Авдеевке.

Украинские военные говорят, что сегодняшние обстрелы, в результате которых оказались поврежденными линии электропередач, устроили поддерживаемые Россией боевики. В то же время в группировке «ДНР» заявили, что стреляла украинская сторона. Кроме того, сайты боевиков в вечером 6 марта также пишут, что Донецкая фильтровальная станция обесточена.