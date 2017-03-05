Депутаты Европарламента не осведомлены о делах «крымских диверсантов» – брат Панова

Депутаты Европарламента не осведомлены о делах «крымских диверсантов». Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал брат задержанного украинца Евгения Панова Игорь Котелянец.

«Мои ощущения и впечатления — когда слежу в Фейсбуке за нашим министерством иностранных дел, уполномоченным президента, вижу, что Украина ведет работу с международными партнерами, рассказывает им, что у нас есть такие проблемы. Но так вышло, что мы приехали, рассказали об украинских политзаключенных, и на нас смотрели с удивленными глазами, а почему вы раньше нам об этом не рассказывали, а как вам можно помочь, а ведь это давно?» – отметил Котелянец.

По его словам, «у евродепутатов нет понимания и информации о том, что Россия продолжает выманивать, вывозить, незаконно арестовывать украинских граждан по политическим статьям, мотивам».

Мы рассказывали больше подробностей о том, как это происходит, действительно, рассказали об истории с так называемыми «крымскими диверсантами», в которой моего брата Евгения Панова обвинили в попытке организации диверсии в Крыму, и вторая история с «крымскими диверсантами» — в Севастополе», – добавил Котелянец.

ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом. В числе задержанных: Евгений Панов, Андрей Захтей и Редван Сулейманов.

10 ноября 2016 года в ФСБ России заявили, что днем ранее в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.