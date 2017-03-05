Возле суда, где находится Насиров, собралось около 200 активистов

Вечером 5 марта под зданием Соломенского райсуда Киева, где находится отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, собралось около двух сотен активистов. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Люди выкрикивают «Судья, приди» и «Рома, вставай». Среди активистов есть представители «Автомайдана», «Национального корпуса», «Азов» и других.

Периодически к «свободному микрофону» подходят для выступлений народные депутаты, представители общественности. Один из активистов во время такого выступления сообщил, что к дому, где живет председатель Соломенского суда Людмила Шереметьева, отправилось несколько человек. Активисты говорят, что с ней разговор через закрытую дверь с просьбой прибыть на рабочее место, но она отказалась. Подтверждение такой беседы из других источников нет.

Сейчас Насиров является задержанным на 72-часовой срок, который истекает поздно вечером в воскресенье, 5 марта.

Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало судей безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которое рассматривал Соломенский районный суд Киева и в заседании которого был объявлен перерыв на неопределенный срок для рассмотрения требования адвокатов чиновника об отводе судьи .

«Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает служителей Фемиды не устраняться от выполнения своих обязанностей и обеспечить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в определенный законом срок», – говорилось в заявлении.

В НАБУ также напомнили, что срок временного содержания Насирова под стражей истекает вечером в воскресенье, поэтому, если до завершения этого срока вопрос не будет решен, детективы будут вынуждены освободить главу ГФС из-под стражи.

Отдельно в НАБУ также заявили, что, согласно заключению врачей, Насиров, которого доставили в зал суда из больницы на носилках, не имеет острого состояния и может участвовать в судебных заседаниях.

В ночь на 3 марта в ведомственной больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Сразу после этого врачи заявили, что у 38-летнего чиновника произошел инфаркт, его адвокаты сообщили, что ему сделали операцию на сердце. 4 марта Насирова доставили на обследование в Институт кардиологии, но тогда там не смогли установить или уточнить диагноз.

Также 4 марта правительство отстранило Насирова от занимаемой должности на время расследования.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС Украины, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.