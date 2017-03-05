По факту гибели ребенка на Ай-Петри возбудили уголовное дело – Следком

По факту смерти подростка, которая произошла в результате катания на санях на Ай-Петри, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в российском управлении Следкома по Крыму.

«26 февраля 2017 года мужчина управляя снегоходом допустил перевозку двух пассажиров в необорудованном для этих целей буксируемом прицепе (санях). В результате чего в районе горы Рока, расположенной на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, произошло расцепление сцепного устройства и столкновение саней с препятствием. Находившийся в санях 14-летний подросток получил телесные повреждения, от которых скончался», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что российским управлением Следкома по Крыму возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).