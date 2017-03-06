Радио Крым.Реалии: Крым с изнанки. Что не показывает Россия в новостях

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о российской реальности в Крыму. О чем не рассказывают в российских новостях? Как российские силовики проводят обыски? По какому принципу отбирают фигурантов новых уголовных дел? Какое место Крым занимает в повестке российских СМИ? Изменились ли представления крымчан о России за три года?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с российским журналистом, внештаным корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org