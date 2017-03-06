Ведущие крымские легкоатлеты получат министерские стипендии – власти

Подконтрольная Кремлю министр спорта Крыма Елизавета Кожичева заявила, что в текущем году ведущие крымские легкоатлеты получат стипендии от крымского министерства спорта.

«После завершения процедуры утверждения регламента будет составлен список на выплаты стипендий легкоатлетам от Минспорта Крыма. Думаю, что в него войдут призеры по итогам 2016 года», – заявила Кожичева.

В конце февраля международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила крымского спортсмена к соревнованиям под нейтральным флагом.

23 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла документ об исключениях из правил участия в соревнованиях, согласно которым спортсмен имеет право получить индивидуальное разрешение, но будет выступать не под российским флагом, а «на нейтральной основе».

17 июня 2016 года международная ассоциация оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, подтвердив, что она постоянно нарушает нормы Всемирного антидопингового агентства (WADA). 21 июня 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил это решение и отстранил российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.