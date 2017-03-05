Кыргызстан: партия задержанного оппозиционера Текебаева выдвинула его кандидатом в президенты

Оппозиционная партия в Кыргызстане «Ата-Мекен» решила выдвинуть своего арестованного лидера Омюрбека Текебаева кандидатом в президенты на выборах в ноябре. Такое решение было принято на внеочередном съезде в столице страны Бишкеке 5 марта, сообщает Радіо Свобода.

Кроме того, делегаты на съезде партии решили провести митинги по всей стране с призывами об освобождении Текебаева.

Омюрбека Текебаева, бывшего союзника, а ныне оппонента президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева взяли под стражу на два месяца, до 25 апреля, по обвинению в получении взяток и мошенничестве. Его сторонники называют дело политически мотивированным, чтобы не позволить Текебаеву принять участие в предстоящих выборах президента. Сам президент Атамбаев эти обвинения опроверг.

Сейчас кроме Текебаева, еще двое бывших премьер-министров были названы кандидатами на президентских выборах, назначенных на 19 марта.