В Феодосии к 8 марта анонсируют рыцарские бои

В Феодосийском музее древностей 8 марта пройдет театрализованное представление «Рыцарский турнир в честь прекрасных дам». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Во время турнира разыграются сражения, состязания, битвы, фрагменты исторических событий и музыкальные театрализованные представления», – рассказали в музее.

В пресс-службе добавили, что в программе мероприятия также предусмотрена демонстрация рыцарских костюмов и владения различными видами средневекового оружия, показ ремесел и быта того времени.

Раньше сообщалось, что в Симферополе к 8 марта планируют провести пробег.

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