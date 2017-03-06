Трампа не прослушивали во время избирательной кампании – экс-директор разведки США

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер опроверг заявления о возможном прослушивании разговоров нынешнего президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2016 году. Об этом он сказал 5 марта в интервью телеканалу NBC.

«Активности по прослушиванию президента или в качестве его как кандидата, или против его кампании в то время установлено не было», – заявил Клэппер.

Он добавил, что будучи главой разведки, он знал, если бы был какой-то «судебный ордер на что-то вроде этого».

«Я могу это отрицать, абсолютно», – отметил Клэппер. В то же время он добавил, что не может выступать от имени «других уполномоченных лиц в правительстве или государственных или местных юридических лиц».

Белый дом сегодня через представителя Шона Спайсера сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил Конгресс инициировать разбирательство в отношении возможных «политически мотивированных расследований» во время избирательной кампании 2016 года.

Это заявление появилось на следующий день после того, как президент Дональд Трамп без доказательств обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании телефонных разговоров в нью-йоркском офисе во время избирательной кампании. Представитель Обамы опроверг эти заявления, назвав их «просто ложью».