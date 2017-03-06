На допросе буду говорить о нарушениях действий следователя ФСБ – Полозов

На допросе, который должен состоятся в понедельник, 6 марта, адвокат Николай Полозов намерен говорить о нарушениях действий следователя российского ФСБ Крыма Игоря Скрипки во время попытки проведения допроса адвоката по делу Ильми Умерова в январе.

«Я явился в Следственный комитет для того, чтобы дать объяснения по факту новой проверки, нового уголовного дела по инициативе следователя ФСБ Скрипки, который расследует дело Ильми Умерова. После того, как в январе следователь Скрипка осуществил попытку моего допроса, и я отказался отвечать на поставленные вопросы, поскольку они касались исключительно обстоятельств оказания мной юридической помощи Ильми Умерову», – сказал Полозов в видеокомментарии.

Адвокат рассказал, что следователь Игорь Скрипка передал материалы в следственный комитет и Полозова будут опрашивать «на предмет обстоятельств отказа от дачи показаний».

«Расскажу как есть, никаких законов я не нарушал, считаю, что это, безусловно, были незаконные действия следователя ФСБ и именно об этих нарушениях и я буду говорить», – сказал адвокат.

2 марта адвокат Николай Полозов сообщил, что его вызывают в управление Следственного комитета России по Крыму 6 марта «для дачи объяснений по материалу проверки».

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.