В России отменили приговор воспитательнице, осужденной за репост видео с издевательствами над ребенком

В России Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Чудновец была освобождена в зале суда, сообщают российские информагентства.

На закрытом заседании 6 марта суд удовлетворил жалобу заместителя генерального прокурора России.

В ноябре 2016 Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайск издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

Она дважды обжаловала приговор и заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку не считает себя виновной. Защита Чудновец обжаловала ее приговор в Европейском суде по правам человека.