В Симферополе горел жилой дом: пострадавших нет

Спасатели ликвидировали пожар, возникший вечером, 5 марта, в двухэтажном доме на проспекте Кирова в Симферополе. В результате возгорания никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба главного управления российского МЧС по Крыму.

«По прибытии спасателей на место стало известно, что жильцы самостоятельно покинули свои квартиры. Личный состав оперативно приступил к тушению огня», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось близкой застройкой зданий, а также тем, что очаг возгорания находился в самой крайней и труднодоступной точке внутри двора, куда невозможно было обеспечить проезд пожарной техники.

В течение 2016 года в Крыму спасли более 1300 человек, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма. В ведомстве добавили, что за прошедший год пожарно-спасательные подразделения совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний, ликвидировано 1086 пожаров и спасено 96 человек.