Адвокат Полозов дал объяснения в рамках доследственной проверки о его допросе

Адвокат Николай Полозов 6 марта дал объяснения в рамках доследственной проверки в главном управлении российского Следственного комитета по Крыму. Срок проверки по делу – до 9 марта.

«В рамках доследственной проверки в ГСУ СК РФ по РК только что дал объяснения по фактам незаконного доставления меня принудительным приводом в УФСБ РФ по РК и городу Севастополю и незаконного проведения допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам оказания мной юридической помощи. Все прошло достаточно корректно», –говорится в сообщении адвоката на Facebook.

2 марта адвокат Николай Полозов сообщил, что его вызывают в управление Следственного комитета России по Крыму 6 марта «для дачи объяснений по материалу проверки».

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.