В Крыму повторяется «кавказский сценарий» – российский журналист

Давление на нелояльных к российской политике людей, с которым сейчас сталкиваются жители аннексированного Крыма, ранее «прошли» активисты в кавказском регионе. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил российский журналист, внештатный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Тот сценарий, которыйсейчас в Крыму происходит, на Кавказе, в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии прошли гораздо раньше. И люди точно также пропадали, и точно такжеих похищали, а потом находили их в сводках «самовзорвавшихся» террористов. А на самом деле – их просто похищали силовики, пытали, убивали, а потом проводили по сводкам террористов. И преследования мусульман, которые не были лояльны прежде всего официальному мусульманскому муфтияту, который был под контролем российским властям, – все это на Кавказе уже прошли», – сказал журналист.

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Также он сообщил, что в Крыму существует общественное объединение «Крымская солидарность», куда входят родственники крымчан, которые подвергаются репрессиям со стороны российских силовиков. В объединении наладили контакт с кавказскими правозащитниками и активистами. По словам журналиста, они активно делятся опытом друг с другом.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».