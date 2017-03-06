МИД Украины: применение мер к России в суде Гааги защитит людей на Донбассе и в Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Международный суд ООН в Гааге в течение нескольких недель примет решение о применении меры пресечения в деле Украина против России. Об этом говорится в распространенном 6 марта комментарии министерства.

«Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель. Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение ближайших месяцев Международный суд ООН определит расписание представления сторонами процессуальных документов, после чего будут назначены устные слушания», – говорится в комментарии.

В МИД отметили, что меры позволят суда не допустить ухудшения ситуации и, самое главное, – защитить гражданское население в течение времени, необходимого для рассмотрения дела. При этом рассмотрение иска по существу продолжится независимо от решения суда по запросу о применении мер. Их применение особенно важно в контексте обострения ситуации в Авдеевке и Крыму.

Международный суд, высшая судебная инстанция в структуре ООН, начинает 6 марта рассмотрение иска, поданного Украины в Россию в середине января 2017 года.

Украина обвиняет Россию в нарушении международных конвенций по противодействию финансирования терроризма и расовой дискриминации.

Украинская сторона утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма «путем предоставления оружия и других видов помощи» боевикам, которые совершили ряд террористических актов на территории Украины.

В МИД Украины также отмечают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинский и крымских татар.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».