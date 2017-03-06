В Севастополе пожилым людям обещают пересчитать оплату за капремонт домов

В Севастополе жителям преклонного возраста обещают сделать перерасчет платы за капитальный ремонт домов, сообщил 6 марта директор подконтрольного Кремлю департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

По его словам, перерасчет начнется в этом месяце.

«Соответствующий закон вступил в силу, перерасчет оплаты будет произведен за весь период начисления, то есть с сентября 2016 года. В этом месяце собственники жилья, попадающие в льготную категорию граждан, получат платежные квитанции с учетом перерасчета: если была задолженность по капитальному ремонту – она будет снижена, если жители проводили оплату в полном объеме, то зачисленные в фонд содействия капитальному ремонту средства можно перераспределить на оплату других услуг ЖКХ», – пояснил Чибисов.

Он добавил, что перерасчет был произведен более 3 тыс. собственникам жилья в возрасте старше 70 лет на общую сумму 1,8 млн рублей.

Компенсация за капитальный ремонт домов в размере 50% предусматривается для одиноких собственников жилых помещений в возрасте от 70 лет. Гражданам, которым исполнилось 80 лет, положена компенсация 100%.

Если квартира приватизирована пожилым человеком в равных долях с другими собственниками, то льгота предоставляется только на ту часть, которая принадлежит человеку преклонного возраста.