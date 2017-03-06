Российский сторожевой корабль «Сметливый» прибыл в Севастополь из Средиземного моря

Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота России прибыл в Севастополь из Средиземного моря, сообщает ТАСС.

По информации СМИ, корабль вышел из Севастополя 28 октября 2016 года. С 31 октября по 1 ноября экипаж российского судна принял участие в мероприятиях перекрестного Года России и Греции, которые проходили в Афинах и Пирее. После выхода из греческого порта «Сметливый» решал задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

Также сообщается, что фрегат «Адмирал Григорович» сменил сторожевик «Сметливый» в составе эскадры ВМФ России.

Накануне сообщалось, что фрегат «Адмирал Григорович» покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы ибудет действовать в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В уголовный кодекс Украины в 2014 году была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.