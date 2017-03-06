Овсянников уволил руководителя «Севавтотранса» – СМИ

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников 6 марта на аппаратном совещании в российском правительстве Севастополя объявил об увольнении руководителя «Севавтотранс» Дмитрия Ярошенко. По мнению Овсянникова, глава предприятия-перевозчика не справился со своими обязанностями, сообщает Крыминформ.

«У нас есть места, где все ухудшается. Речь идет о ГУП «Севавтотранс». Считаю работу данного госпредприятия неудовлетворительной и готов пояснить почему. Не так давно мы приобрели 90 автотранспортных средств в это госпредприятие, половина из которых так и не вышли на городские маршруты», – сказал Овсянников.

Комментируя журналистам ситуацию в «Севавтотрансе», и.о. Губернатора города заявил о том, что «нам придется найти руководителя срочно».

«Директор (Дмитрий Ярошенко – КР) будет освобожден от занимаемой должности. Это должно быть уроком для руководителей госпредприятий, которые не выполняют поручения и работают неэффективно. Руководителя найдем», – отметил Овсянников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».