Из-за карантина по африканской чуме свиней львы парка «Тайган» остаются без корма – Зубков

Парк львов «Тайган» попал в зону карантина, введенного в нескольких населенных пунктах Белогорского района Крыма из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Здесь обнаружены очаги заболевания. В результате парк «Тайган» и зоопарк «Сказка» могут остаться без главной базы по поставке кормов, сообщил 6 марта корреспонденту Крым.Реалии собственник зоопарков Олег Зубков.

По его словам, парк львов «Тайган» попал во вторую зону карантина, в то время как ферма с подсобным хозяйством в селе Ульяновка, являющаяся основной кормовой базой для хищников зоопарка, оказалась в зоне отчуждения. Все свиньи хозяйства подлежат уничтожению.

«К сожалению, поголовье свиней на ферме в Ульяновке мы потеряем. Это более чем пятилетний труд и очень большие деньги. Хотя мы отказались от добровольной сдачи свиней, и будем обжаловать это решение через суд. Однако нужно реально смотреть на вещи, шансов никаких нет. Поэтому парк «Тайган» и зоопарк «Сказка» остаются без главной своей базы по поставке кормов. Сам парк львов «Тайган» уже введен во вторую зону карантина, и на него наложены ограничительные мероприятия», – рассказал Олег Зубков.

Он добавил, что из-за отказа добровольно сдать поголовье свиней фермы, хозяйство теперь не получит компенсации в случае уничтожения животных ветеринарами.

«В связи с невозможностью получения мяса с фермы, мы вынуждены закупать его по рыночным ценам, что делает расходы парка просто колоссальными. Так что удушающее кольцо вокруг моих парков сжимается. Если еще учесть, что 16 марта налоговики планируют сообщить о закрытии зоопарка «Сказка» в Ялте, то ситуация для нас станет крайне тяжелой, ее последствия трудно предсказать», – отметил Зубков.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.

В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.