Российские СМИ сообщают о передаче крымского шельфа компании, связанной с Курченко

В России сообщают, что подводный участок нефтегазового месторождения в Черном море «Глубокая» передали частной компании «Новые проекты», которую ряд источников связывает с украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Как сообщает российский «Коммерсантъ», основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, близкий к семье экс-главы Роснедр Валерия Пака.

По информации издания, частная компания «Новые проекты» получила лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе близ Крыма. Соответствующее письмо в Роснедра о намерении составить план поисково-разведочных работ на участке «Глубокая» в 2017 году направил директор компании Антон Дорноступ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в июне 2016 года распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет, сообщает «Коммерсантъ», в течение восьми лет компания пробурить поисковую скважину.

Сообщается, что «Новые проекты» владели лицензией на участок «Глубокая» с 2012 года, но тогда это была украинское юридическое лицо, которое не вело никакую деятельность.

«Появление частной компании на шельфе – неожиданность, здесь по закону разрешено работать только госкомпаниям, исключения – «старые» лицензии, выданные до мая 2008 года (так на шельфе Балтики и Каспия работает ЛУКОЙЛ)», – сообщает издание, и добавляет, что после российской аннексии Крыма для обладателей украинских лицензий на недра в Черном и Азовском морях «сделали упрощенный порядок их переоформления до 1 октября 2015 года».

Комментариев Сергея Курченко по поводу его связей с компанией «Новые проекты» пока нет.

В Кремле отказались комментировать выдачу разрешения на разведку и добычу нефти на шельфе аннексированного Крыма, сообщает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал журналистам с этим вопросом обратиться к российскому правительству.

«Я рекомендую обратиться за комментарием к правительству. Это вопрос, который находится в ведении правительства, собственно акты, согласно которым это выделение выполнялось, выпущенные именно правительством России»,– сказал Песков.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над этим крымским предприятием.

В декабре 2015 года пресс-служба «Черноморнефтегаза» сообщила, что две современные буровые установки В-312 и В-319 общей стоимостью более 25 миллиардов рублей перемещены из зоны Одесского газового месторождения в Крым «в связи со сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов».

Служба безопасности Украины направила предложения в украинское Министерство иностранных дел по поводу «национализированного» российской властью Крыма предприятия «Черноморнефтегаз», осуществившего перемещение этих установок, и введению соответствующих санкций. Также в СБУ отметили, что для защиты национальных интересов Украина подала международный иск в Стокгольмский арбитраж.