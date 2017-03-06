В Крыму пройдет заседание по рассмотрению продления ареста «севастопольским диверсантам»

В подконтрольном Кремлю Ленинском суде Севастополя 6 марта намерены рассмотреть продления меры пресечения в виде содержания под стражей «севастопольским диверсантам»: Владимиру Дудтке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессрабову. Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группе на Facebook.

Известно, что заседание назначено на 14:30.

10 ноября 2016 года в ФСБ России заявили, что днем ранее в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».