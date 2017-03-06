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Новости

В Белогорском районе возбудили уголовное дело за незаконную вырубку деревьев

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Подконтрольная Кремлю прокуратура Белогорского района Крыма выявила факт незаконной рубки деревьев на территории Ущельного участкового лесничества Белогорского лесохозяйства.

Как сообщает 6 марта пресс-служба ведомства, там было уничтожено 11 деревьев, тем самым причинен ущерб на сумму 160 тыс. рублей.

«Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ход расследования контролируется прокуратурой района.

В конце февраля стало известно, что в Сакском районе аннексированного Крыма инспекторы подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили массовую вырубку деревьев в лесозащитной полосе.

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