В Белогорском районе возбудили уголовное дело за незаконную вырубку деревьев

Подконтрольная Кремлю прокуратура Белогорского района Крыма выявила факт незаконной рубки деревьев на территории Ущельного участкового лесничества Белогорского лесохозяйства.

Как сообщает 6 марта пресс-служба ведомства, там было уничтожено 11 деревьев, тем самым причинен ущерб на сумму 160 тыс. рублей.

«Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ход расследования контролируется прокуратурой района.

В конце февраля стало известно, что в Сакском районе аннексированного Крыма инспекторы подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили массовую вырубку деревьев в лесозащитной полосе.