Украина просит Международный суд принять меры против России до начала рассмотрения дела по существу

Украина просит Международный суд Организации Объединенных Наций принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по существу. Об этом во время выступления сказала глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передают Украинские Новости.

«В свете неминуемой угрозы, с которой сталкивается украинский народ, я призываю вас ввести временные меры», – сказала Зеркаль.

Заместитель министра проинформировала суд об увеличении количества обстрелов боевиками на востоке Украины, что, по ее словам, свидетельствует о регулярных поставках вооружения Россией незаконным формированиям.

Кроме того, Зеркаль проинформировала Международный суд ООН о регулярных нарушениях Россией прав человека в аннексирована Крыму, в том числе, репрессий со стороны оккупационных властей в отношении крымских татар.

Зеркаль также напомнила о катастрофе самолета Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донецкой области, об эскалации ситуации вокруг Авдеевки, в частности, об обстреле там боевиками объектов критической инфраструктуры, ограничении свободы передвижения наблюдателей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) на Донбассе.

В первые два дня стороны должны изложить свои позиции по иску, а в последующие два дня – заключительные позиции.

По информации пресс-службы суда, на мероприятие аккредитовалось почти 70 представителей средств массовой информации.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».