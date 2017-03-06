В Керчи оштрафовали директора Парка культуры за невыплату зарплаты работникам

В Керчи работникам городского предприятия «Парк культуры и отдыха» не выплачивали зарплату в 2016 году, сообщает 6 марта подконтрольная Кремлю прокуратура Керчи.

Как сообщили в ведомстве, на предприятии образовалась задолженность за ноябрь-декабрь 2016 года.

«В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура города направила в суд 12 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Рассмотрение заявлений находится на контроле», – говорится в сообщении.

В отношении директора этого предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП России (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Руководителю назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей.

В конце февраля стало известно, что в Севастополе работникам госпредприятия «Городской автозаправочный комплекс» задолжали зарплату на сумму более 4 миллионов рублей.