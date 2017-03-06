Украина в Гааге требует компенсации за нарушение Россией международных договоров

Украина требует компенсации за нарушение Россией международных договоров, отметила во время выступления в Международном суде в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Украина требует компенсации за нарушение продолжающихся Россией двух международных договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – заявила Зеркаль во время публичных слушаний по иску Украина против России.

Она подчеркнула, что Россия «непрерывно нарушает международное право и права человека».

«Российская Федерация продолжает оказывать смертоносное поддержку незаконным вооруженным формированием, совершивших многочисленные террористические акты в Украине. В оккупированном Крыму Российская Федерация полностью попирает права человека, внедряя политику культурного уничтожения и дискриминации. Такие действия являются недопустимыми для международного сообщества. Они были осуждены ООН», – заявила представительница Украины.

6 марта во Международном суде (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России. Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Слово российской стороне суд предоставит 7 марта.