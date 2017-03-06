В Форосе сообщают о ликвидации свалки в центре поселка

В Форосе сообщают, что в течении суток ликвидировали «незаконную» свалку в центре поселка. Об этом проинформировали в пресс-службе российской администрации Ялты со ссылкой на начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Михаила Баландина.

«За 24 часа силами муниципальных предприятий города с территории свалки в центре Фороса было вывезено 18 самосвалов объемом 16 кубометров каждый и один контейнер объемом 36 куб. м мусора», – рассказал Баландин.

В пресс-службе отметили, что подобные свалки бытового мусора существуют во многих поселках Южного берега Крыма. Вина за образование таких свалок лежит на жителях поселков, которые годами мусорят в парках и скверах.