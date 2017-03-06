Суд отказал в проведении экспертизы о состоянии здоровья Насирова

Соломенский районный суд Киева отказал защите отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в проведении судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья их подзащитного.

Адвокаты подали ходатайство о назначении Насирову судебно-медицинской экспертизы относительно возможности подозреваемого участвовать в судебном заседании.

Суд продолжил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для подозреваемого чиновника.

5 марта адвокаты отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы заявили об отводе судьи Бобровник. Тогда в суде сообщили, что в воскресенье, 5 марта, нет второго очередного следственного судьи, который мог бы рассмотреть вопрос об отводе, поэтому заседание перенесли на 6 марта.

Таким образом, Соломенский районный суд Киева в течение отведенных законом 72 часов не смог избрать меру пресечения Роману Насирову. Почти в полночь 6 марта Насиров получил право оставить суд, но, по утверждениям адвокатов, этим правом не воспользовался в ожидании следующего судебного заседания. Также под судом объявили дежурство общественные активисты.

В ночь на 3 марта в больнице «Феофания» детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении по статье о «злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия». Позже врачи заявили, что у чиновника случился инфаркт. 4 марта Насирова доставили на обследование в Институт кардиологии, но там не смогли установить или уточнить диагноз.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко».