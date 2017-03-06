Мустафа Дегерменджи в суде: следователь требовал признать вину и оговорить Чийгоза

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма на 87-м заседании по «делу Чийгоза», Мустафа Дегерменджи, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, заявил, что следователь оказывал на него давление и требовал признания вины и оговора Ахтема Чийгоза.

Об этом 6 марта в видеобращении адвокат Николай Полозов.

«Мустафа заявил, что следователь оказывал на него давление, требовал, чтобы он признал вину, требовал, чтобы тот оговорил Ахтема Чийгоза, однако он (Мустафа Дегерменджи – КР) отказался это сделать. В какой-то момент его привезли в следственный комитет, там был муфтий Эмирали Аблаев, который предложил Мустафе признать свою вину, в обмен на поручительство со стороны муфтия, что позволило бы Мустафе выйти из сизо. Мустафа отказался принять предложение, а также отказался оговорить Ахтема Чийгоза», – рассказал адвокат.

«Мустафа дал показания, что 26 февраля (2014 года – КР) он присутствовал на митинге у здания Верховной Рады АР Крым, Чийгоза он не видел. О его действиях сообщить не смог. В целом, поведение людей было хаотично. Он удивился, когда увидел, что на митинге присутствуют «ополченцы» и сторонники партии «Русское единство», потому что знал, что митинг «Русского единства» был назначен на два часа. Вместе с тем, он видел провокации со стороны «ополченцев», – рассказал Полозов.

По словам Полозова, после обеда будет осуществлен допрос Али Асанова.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.