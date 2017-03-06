Сторона Украины на суде в Гааге: без защиты Международного суда страдания украинцев будут продолжаться

Представители Украины в Международном суде в Гааге, где состоялся первый день публичных слушаний по иску Украины против России, призывали суд поддержать предложенные меры, чтобы «предупредить дальнейшие страдания украинцев на востоке и в аннексированном Крыму». Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода, присутствовавший на слушаниях.

Джонатан Гимблетт, партнер юридической компании Ковингтон, который имеет контракт с Украиной для представления его интересов в Международном суде, заявил, что меры по предотвращению дальнейших нарушений, в частности, поддержки Россией незаконных вооруженных формирований и актов этнической дискриминации в Крыму, «уместны и необходимы».

«Граждане Украины страдали и продолжают страдать и сегодня. Но без защиты этого суда их страдания будут продолжаться через серьезные, систематические нарушения прав человека руками Российской Федерации», – призвал он.

Джонатан Гамблетт в своем выступлении остановился на детальном рассмотрении фактов дискриминации крымских татар и этнических украинцев в Крыму. Его коллега Марне Чик взамен представила в суде подробные обоснования обвинений России в поддержке и финансировании терроризма в восточной Украине.

Еще один представитель Украины, американский адвокат и профессор международного права Гарольд Гонджа Коу напомнил о сбитом над Донбассом летом 2014 самолете рейса «Малайзийских авиалиний», атаках на гражданские кварталы Мариуполя, Авдеевки, бомбардировках пассажирского автобуса в Волновахе и других актах агрессии, направленных против гражданских.

«Украинцы спрашивают: что дальше? Русское противовоздушное оружие должно сбить следующий пассажирский лайнер, как MH-17? Гражданские зоны вроде Мариуполя будут снова завалены ракетами? Или российские ставленники обстреляют новое мирное собрание, как в Харькове? Выживут крымские татары на фоне разрушения их учреждений и преследования их лидеров? Да и выживет ли в Крыму украинская культура и язык? Это – горькая реальность украинцев. Поэтому Украина имеет скромный запрос: прикажите предоставить временную защиту невинным людям Украины», – заявил юрист.

Ранее во время своего выступления 6 марта представитель Украины в суде, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в частности заявила, что «тактика Российской Федерации включает поддержку терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду, подрывную деятельность, запугивание, политическую коррупцию, кибератаки».

6 марта во Международном суде (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украины против России. Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представляет свои аргументы 6 и 8 марта, Россия – 7 и 9 марта.