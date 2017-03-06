Геращенко: пропавшими без вести считаются 483 украинца, в заложниках – 113 человек

Пропавшими без вести за время конфликта на востоке Украины считаются 483 человека, 113 человек находятся в плену боевиков. Такие данные приводит представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, которая 6 марта встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

По словам Геращенко, из 113 человек, которых Украина считает заложниками боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР», пока известно о местонахождении 58 граждан.

Ирина Геращенко напомнила, что Украина настаивает на привлечении МККК к поиску пропавших без вести и освобождению заложников, но против этого выступают боевики.

«Мы поддерживаем инициативу МККК по созданию механизма для поиска пропавших без вести и создания дополнительных механизмов и рычагов для защиты критической инфраструктуры», – также отметила она.

Президент МККК Петер Маурер находиться в Украине до 10 марта.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» обвиняют Украину в торможении процесса обмена пленными. Боевики также заявляют, что имеют свои списки тех, кого хотят получить от украинской стороны. Украина, однако, подчеркивает, что эти списки составлены таким образом, чтобы затянуть процесс обмена. В частности, как говорят представители украинской стороны, некоторые люди из перечня боевиков вообще не подпадают под обмен в рамках Минского процесса.