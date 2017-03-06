Радио Крым.Реалии. Бюст Поклонской

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о феномене Натальи Поклонской в российской политической жизни. Как Наталья Поклонская стала медийным персонажем? Почему бывший украинский прокурор требовала максимального срока для пророссийских активистов, а затем «переобулась» во время аннексии полуострова? Какое место занимают подобные политические персонажи в российской вертикали власти?

На эти вопросы ответят крымский пророссийский общественник Вадим Мордашов, глава организации «Чистый берег.Крым» Владимир Гарначук и российский политолог Александр Шмелев. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org