Украинские правозащитники собирали доказательства для иска в ООН против России – Скрипник

Украинские правозащитники помогли собрать доказательную базу для иска Украины в Международный суд ООН против России. Об этом 6 марта в комментарии Крым.Реалии рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.



«Наша работа – это сбор информации о фактах дискриминации, в первую очередь по украинскому признаку. Это факты дискриминации по гражданству, которые связаны с тем, что людей в Крыму принуждают брать российское гражданство. Речь идет и об украинских школах, которых в Крыму почти не осталось. Кроме этого люди с украинской позицией, независимо от их этнической принадлежности, сталкиваются с дискриминацией в области права на справедливый суд и свободы выражения мнений», – отметила Скрипник.

Она добавила, что фактов дискриминации довольно много, поэтому Украина и подала иск в Международный суд ООН.

«Сегодня помимо других преступлений, которые Россия совершает на территории Крыма, есть много фактов именно дискриминации как в отношении украинцев и крымских татар, так и людей, которые пытаются сохранить украинскую идентичность», – подытожила Скрипник.

6 марта руководитель Секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко на своей странице в Фейсбуке напомнил, что в Международном суде (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России.

«Подаче иска предшествовала усердная работа многих людей в сборе доказательств, мониторинга или анализа информации. Все тщательно собранные материалы доехали по назначению», – написал Крикливенко.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Слово российской стороне суд предоставит 7 марта.